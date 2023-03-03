Ученые рассказали о пользе ходьбы для снижения риска инфаркта и рака

Ученые из Кембриджского университета выяснили, что 11 минут интенсивной ходьбы в сутки достаточно для снижения риска возникновения болезней сердца, некоторых видов рака и инсульта. Исследование опубликовано в журнале British Journal of Sports Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты проанализировали данные почти 200 научных статей и получили информацию о физической активности и состоянии здоровья 30 млн человек.

Оказалось, что двое из трех участников исследований уделяли физической активности менее 150 минут в неделю, а только один из 10 тратил на это более 300 минут.

Согласно выводам ученых, если бы каждый участник исследования тратил на физическую активность как минимум 75 минут в неделю (11 минут в день), то удалось бы предотвратить каждый 10-й случай ранней смерти, каждый 20-й случай заболевания сердца и почти каждый 30-й случай рака.

Исследователи рекомендовали добираться на работу или учебу пешком или на велосипеде, а также не игнорировать активные игры с детьми и внуками.