Врач-терапевт назвала причины кровотечений из носа

Врач-терапевт Юлия Коваленко рассказала в интервью "Газете.Ru" в четверг, 2 марта, о причинах постоянных кровотечений из носа, передает Day.Az.

По ее словам, это могут быть как особенности кровоснабжения в полости носа, которые вызваны, к примеру, атрофией слизистой из-за использования носовых капель, так и системные заболевания, среди которых может наблюдаться повышенное давление, аутоимунные нарушения, а также недостаток некоторых витаминов.

Причины возникающих носовых кровотечений, отмечает Коваленко, также можно разделить на две группы: общие и местные. Общие связаны с системными заболеваниями, а местные касаются особенностей кровоснабжения в полости носа.

"Из местных причин самыми распространенными являются последствия травм носа и операций на слизистой оболочке носа, врожденные особенности строения сосудистого сплетения носа", - сообщила врач.

Она объяснила, в результате заживления после травм происходит избыточное разрастание слизистой, которая обильно кровоснабжается, или, наоборот, истончается, то есть атрофируется. Атрофия слизистой может быть и следствием злоупотребления сосудосуживающими каплями, которые часто вызывают привыкание и повышение артериального давления.

Из общих причин кровотечение из носа наиболее часто встречается при повышении артериального и внутричерепного давления, отметила Коваленко. Коваленко также выделила аутоиммунные и гормональные нарушения, недостаток витаминов и длительное регулярное пребывание в помещении с сухим воздухом.

"Еще точно не стоит верить в то, что если кровь из носа идет из-за повышенного давления, организм таким образом помогает самому себе "сбрасывать" давление через кровотечение", - уточнила она.

Специалист привела пример, что если такой "сброс" произойдет в ткани мозга и сердца, то это будет говорить о произошедшем инсульте и инфаркте. Поэтому, по ее словам, стоит незамедлительно обращаться к врачу при тревожащих симптомах и держать давление под контролем.