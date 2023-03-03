Важное открытие ученых в связи с болезнью Альцгеймера

Ученые нашли способ предсказывать скорое падение человека с болезнью Альцгеймера. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Технологического университета Чалмерса.

Болезнь Альцгеймера - это одна из наиболее распространенных форм деменции. Она вызывает когнитивные и двигательные нарушения, и многие люди могут начинать от нее спонтанно падать при ходьбе. Например, по оценкам, в США 3 миллиона пожилых людей ежегодно обращаются за в отделение неотложной помощи из-за несчастных случаев при падении.

В связи с этим Сюэчжи Цзэн и его коллеги придумали радар, который получает данные о шагах человека и измеряет их параметры. Он выполнен в корпусе не больше пожарной сигнализации и может использоваться в системе здравоохранения, дома или в домах ухода за пожилыми людьми.

"Ключом является изменение времени шага. Здоровый человек в норме имеет правильную походку. Но человек, подверженный риску несчастных случаев при падении, часто имеет большую вариацию времени шага. Например, первый шаг может занять секунду, тогда как второй может занять две секунды", - поясняют ученые.

В случае обнаружения подобных признаков могут быть приняты профилактические меры, такие как физиотерапия, индивидуальное обучение или адаптация домашней обстановки, что позволяет избежать страданий и дорогостоящего лечения в больнице. Помимо простоты использования, еще одним преимуществом этого метода является то, что он собирает данные без видеосъемки, не нарушая приватность.