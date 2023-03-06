Врач перечислила приводящие к выпадению волос заболевания

Врач-дерматолог, эксперт лаборатории "Гемотест" Александра Филева рассказала газете "Известия", что ряд заболеваний может приводить к выпадению волос, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Потеря волос, обусловленная действием дигидротестостерона, называется "андрогенетическая алопеция". Одна из основных причин этой неприятной ситуации - избыточный объем данного полового гормона, указала врач.

"Если в организме нарушается обмен веществ, то первыми на неполадки реагируют волосы - тускнеют, ломаются, выпадают", - сказала дерматолог.

Кроме того, по словам Филеовой, проблемы с щитовидной железой могут обернуться выпадением волос.

Анемию врач также внесла в список заболеваний из-за которого выпадают волосы. Выявить ее можно сдав общий анализ крови и исследование уровней сывороточного железа, ферритина и трансферрина.