В США прошла испытания вакцина против туберкулеза, не требующая холодильника

Лиофилизированная термостабильная вакцина против туберкулеза доказала свою работоспособность в клинических испытаниях. Об этом сообщают Национальные институты здравоохранения США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Экспериментальная вакцина ID93+GLA-SE была разработана Кристофером Фоксом и его коллегами из Передового института здоровья в Сиэтле. Это рекомбинантная субъединичная вакцина, то есть, в ней используются только очень специфические части (субъединицы) вируса или бактерии, которые иммунная система должна распознать. Вакцина изготовлена из четырех белков бактерий Mycobacterium tuberculosis в сочетании с GLA-SE, иммуностимулирующим адъювантом. Лиофилизированный (высушенный) состав не требует охлаждения и смешивается со стерильной водой непосредственно перед инъекцией. Термостабильные вакцины желательны в условиях, когда хранение холодных или замороженных вакцин в течение длительного времени может быть дорогостоящим и затруднительным.

Задачей исследования было выяснить, оказывает ли новая вакцина такое же воздействие на организм, как ранее разработанные средства, требующие заморозки или охлаждения при хранении, а также состоящие из двух компонентов для смешивания перед инъекцией. Двадцать три участника получали термостабильную однокомпонентную вакцину, а 22 участника получали нетермостабильную, храняющуся в виде двух компонентов. Обе вакцины были безопасны и хорошо переносились. Реципиенты однокомпонентной термостабильной вакцины имели устойчивый Т-клеточный ответ и продуцировали более высокие уровни антител в крови, чем те, кто получал нетермостабильную двухкомпонентную вакцину.

Однако пока неясно, будет ли усиленный иммунный ответ трансформироваться в более эффективную защиту организма. Тем не менее, авторы исследования пришли к выводу, что новая лиофилизированная вакцина пригодна к применению.