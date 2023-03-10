Долговременный COVID связали с малоподвижным образом жизни

Отсутствие физической активности связано с высоким риском долговременного COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, к такому выводу пришли ученые Университета Сан-Паулу в Бразилии, которые опубликовали статью в журнале Scientific Reports.

В исследовании приняли участие 614 человек, перенесших коронавирусную инфекцию, со средним возрастом 56 лет. Пациенты были госпитализированы в период с марта по август 2020 года, а протокол наблюдения был реализован в период с октября 2020 по апрель 2021 года, через 6-11 месяцев после выписки. Участники были классифицированы как физически неактивные, если они сообщали о менее чем 150 минутах хотя бы умеренно интенсивных упражнений в неделю в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Шестьдесят процентов участников оказались физически неактивным. Уровни факторов риска также были значительными: 37 процентов были курильщиками, 58 процентов страдали высоким кровяным давлением, 35 процентов страдали диабетом и 17 процентов - ожирением. Непропорционально высокая частота объясняется тем, что все пациенты были госпитализированы.

Оказалось, что чем больше у пациента наблюдалось стойких симптомов, тем выше вероятность того, что он окажется малоподвижным. Так, наличие хотя бы одного стойкого симптома было связано с увеличением вероятности малоподвижного образа жизни на 57 процентов. Когда сообщалось о пяти или более симптомах, вероятность отсутствия физической активности возрастала на 138 процентов.

По словам ученых, имеет смысл предположить, что людям с этим заболеванием труднее поддерживать активный распорядок дня. Но также вероятно, что люди с малоподвижным образом жизни более подвержены этим долгосрочным симптомам после выздоровления от острой инфекции. Исследование, проведенное в 2021 году, показало, что госпитализированные пациенты с COVID-19 с большей мышечной силой и массой (следовательно, вероятно, менее сидячие), как правило, проводили в больнице меньше времени.