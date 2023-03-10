Офтальмолог перечислила первые симптомы глаукомы

К первым симптомам глаукомы относятся расфокусировка зрения, "пелена" в поле зрения, рассеяние света вокруг его любого источника (гало), тяжесть, боль в глазном яблоке. Об этом "Газете.Ru" рассказала Оксана Левкина, врач высшей категории, к.м.н., офтальмолог "Европейского медицинского центра", передает Day.Az.

По словам эксперта, в начальной стадии глаукомы человек часто не испытывает никакого зрительного дискомфорта. Могут появиться жалобы, когда уже пострадали зрительные функции - снизилась острота зрения, произошло сужение полей зрения или же повысилось внутриглазное давление. В этом случае возникают боль в глазах, "пелена" перед глазами, гало вокруг источников света.

Профилактика глаукомы на сегодняшний день подразумевает ее раннее выявление, отметила медик.

"Необходимо контролировать внутриглазное давление, проверять зрение и состояние диска зрительного нерва. Для людей, у которых диагноз глаукома не установлен, это нужно делать ежегодно. Особенно это касается лиц, имеющих семейную историю глаукомы", - рекомендовала она.

Самый эффективный метод лечения глаукомы - тот, который позволяет максимально эффективно контролировать внутриглазное давление и функции зрительного нерва конкретно взятого пациента.

"Одному достаточно капель, другие ситуации требуют хирургического вмешательства. Если выявляется повышение внутриглазного давления несмотря на использование капель, то переходят к хирургическим методам лечения. Выгодное положение в такой ситуации занимает минимально инвазивная лазерная хирургия глаукомы. С одной стороны, она во многих случаях позволяет в дальнейшем обходиться без капель, снижающих давление и используемых в течение всей жизни, с другой стороны, риски гораздо ниже, чем при традиционной хирургии," - пояснила врач.