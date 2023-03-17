Верховая езда может помочь при хронической боли в пояснице

Ученые из Университета Восточной Финляндии выяснили, что пациентам с хронической болью в пояснице может помочь лечебная верховая езда. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Veterinary Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 22 человека, которые страдали от хронических болей в пояснице. В течение 12 недель они занимались верховой ездой. Постепенно нагрузка увеличивалась до 100 шагов лошади в минуту.

У участников снизилась боль, улучшились сон и способность совершать наклоны, а также стоять в течение длительного периода времени. В течение полугода после терапии только два пациента обратились в больницу из-за боли в спине. Кроме того, у пациентов смягчились проявления депрессии.

Этот эффект наблюдался даже у участников, которые были нетрудоспособны из-за боли в спине в течение нескольких лет.

Ученые объяснили, что многие пациенты с болью в пояснице избегают определенных движений, что создает порочный круг боли. При езде на лошади позвоночник человека подстраивается под шаг животного. Походка лошади способствует правильному движению поясничного отдела позвоночника.