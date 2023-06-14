Как избавиться от шрамов?

Репчатый лук - это просто удивительный продукт. Он используется по всему миру как для приготовления самых простых, так и невероятно сложных блюд. Помимо этого, он обладает многочисленными полезными для здоровья свойствами, и, в частности, лук помогает в устранении несовершенств и проблем с кожей.

Как передает Day.Az, об этом пишет steptohealth.ru.

Сегодня мы разберемся, как лук может оказаться очень эффективным средством для борьбы с несовершенствами кожи, а именно с различными рубцами и шрамами (хирургического характера и самыми обычными растяжками).

С помощью лука можно значительно улучшить внешний вид кожи

Лук хорошо восстанавливает поврежденную кожу.

Использовать его необходимо следующим образом:

извлеките луковый сок (экстракт) и нанесите его на поврежденный участок кожи.

Луковый экстракт способствует улучшению выработки коллагена, тем самым значительно разглаживая рубцы и шрамы.

Эффективность лука при борьбе с рубцами

Лук помогает и при борьбе с гипертрофическими и келоидными рубцами. Они представляют собой шрамы, которые появляются в результате хирургического вмешательства или травм. Такие рубцы становятся очень непривлекательными, толстыми и грубыми, так как формируются из волокнистых тканей.

При лечении луковым экстрактом положительный результат становится заметен уже после 6-8 недель применения.

Как приготовить средство из лука для кожи?

Для того, чтобы правильно приготовить луковый экстракт, вам понадобится следующее:

разделочная доска

нож

хозяйственное мыло

вода

лед

термометр

фильтры для кофе

дистиллированная вода

соль

2 контейнера среднего размера

Приготовление

Первое, что вы должны сделать, - это смешать 3 г соли с 10 г хозяйственного мыла. Затем нужно порезать лук (очень маленькими кусочками) таким образом, чтобы, по возможности, кубики были одинаковыми. Положите лук в один из контейнеров. После этого добавьте соль с мылом и хорошо перемешайте.

После этого смесь подогревают на водяной бане в течение приблизительно 15 минут, а затем сразу помещают в сосуд с холодной водой и льдом на 5 минут, при этом постоянно помешивая.

Следующий шаг - взбить все в блендере (где-то секунд 5), а затем сразу же процедить через кофейный фильтр (для этого нам и понадобится второй контейнер). Жидкость, которая получится после процеживания и есть луковый экстракт.

Для достижения лучшего результата, следует наносить экстракт на поврежденные участки кожи один раз в день. Помните, что лук помогает не только в чистом виде, его экстракт можно смешать с увлажняющим кремом или моющим средством, которыми вы пользуетесь регулярно.

Важное примечание! При использовании данного средства необходимо быть очень осторожными. Если у вас чувствительная кожа, то вероятен риск появления раздражений при контакте с ним. По этой причине следует быть очень внимательными к кожной реакции.

Если вы вдруг заметили, что появилось покраснение, нужно немедленно прекратить использование средства на основе лука, а при необходимости посетить дерматолога.