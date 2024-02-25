Описан противораковый эффект кофе

Кофе может облегчить симптомы болезни у онкобольных, а также помочь в профилактике некоторых видов рака. Например, напиток оказывает защитное действие при колоректальном раке, раке печени и молочных желез, рассказал "Газете.Ru" главный врач клиники "Мамма" онколог Антон Иванов, передает Day.Az.

Две чашки кофе в день снижают риск развития цирроза печени практически в два раза. По словам Иванова, это связано с тем, что в кофе содержатся многочисленные биологически активные вещества и растительные антиоксиданты. Так, в кофе содержится кафестол, кавеол, хлорогеновая кислота. Они обладают противовоспалительным действием и могут защищать печень.

"В целом, важных компонентов в составе кофе достаточно много - до 2 тыс. наименований, среди которых жирные кислоты (линолевая и линоленовая, пальмитиновая и др.), антиоксиданты, которые тормозят воспалительные процессы, тем самым препятствуя развитию рака - полифенолы, хлорогеновая кислота", - объяснил Иванов.

Кроме того, основное вещество кофе - кофеин метаболизируется с помощью ферментов печени и усиливает первую фазу детоксикации печени.

"Согласно исследованию ученых из Национального университета Ирландии, противораковые свойства кофе обусловлены способностью кофеина подавлять выработку в крови человека цитокинового фактора некроза опухоли, снижать пролиферацию Т-клеток и выработку цитокинов Th1, Th2 и Th3. Поэтому кофе оказывает защитное действие при колоректальном раке, раке печени и молочных желез", - отметил специалист.

Однако онколог подчеркнул, что не все научные работы по этому напитку столь однозначны, поэтому не стоит пить более трех чашек в день. В ином случае это может привести к негативным последствиям для здоровья.

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