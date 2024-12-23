Ученые нашли связь между загрязнением воздуха и затяжным COVID-19

Испанские ученые из Университета Помпеу Фабра и Барселонского института глобального здравоохранения выяснили, что воздействие загрязняющих воздух микрочастиц связано с повышенным риском стойких симптомов коронавирусной инфекции, известных как долгий или затяжной ковид. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Health Perspectives (EHP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При затяжном ковиде у пациента могут в течение месяцев после выздоровления от COVID-19 сохраняться такие симптомы, как усталость, одышка и затуманенное сознание.

Новое Исследование проводилось среди более 2800 взрослых в возрасте от 40 до 65 лет, проживающих в Каталонии, которые во время пандемии заполнили онлайн-анкеты в 2020, 2021 и 2023 годах.

В ходе этих опросов собиралась информация об инфекциях COVID-19, статусе вакцинации, состоянии здоровья и социально-демографические данные.

Ученые оценивали воздействие шума, твердых частиц, озона, диоксида азота, зеленых насаждений и света в ночное время в жилых помещениях для каждого участника.

Анализ показал, что воздействие твердых частиц PM2.5 и PM10 в воздухе было связано с небольшим увеличением риска стойкого ковида.

Риск затяжной коронавирусной инфекции рос линейно с увеличением воздействия твердых частиц в воздухе. Напротив, такие факторы, как близлежащие зеленые зоны или шум транспорта, показали незначительное влияние на длительный ковид.

Исследователи отмечают, что хотя загрязнение воздуха может и не вызывать напрямую длительный ковид, оно может усилить тяжесть первоначальной инфекции, что, в свою очередь, повышает риск затяжных симптомов.