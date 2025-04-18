Создано лекарство для полного восстановления двигательных функций после инсульта

Американские ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработали средство, способное полностью восстанавливать двигательные функции после инсульта. Вещество под названием DDL-920 успешно испытали на мышах. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Communications (NatComms), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсульт - одна из основных причин инвалидности у взрослых. Большинство пациентов не восстанавливаются полностью, а физическая реабилитация, хотя и эффективна, требует значительных усилий и времени. Сегодня не существует лекарств, которые могли бы заменить или усилить эффект реабилитации.

Исследователи изучили, как физическая реабилитация влияет на мозг после инсульта. Они обнаружили, что инсульт нарушает связи между нейронами, особенно в клетках, называемых парвальбуминовыми нейронами. Эти нейроны отвечают за генерацию гамма-осцилляций - ритмов мозга, которые координируют работу нейронных сетей, необходимых для движения.

Физическая реабилитация восстанавливает гамма-осцилляции и утраченные связи нейронов. Ученые решили найти препарат, который мог бы имитировать этот эффект.

Команда протестировала два препарата, которые стимулируют парвальбуминовые нейроны. Один из них, DDL-920, разработанный в лаборатории, показал значительное восстановление двигательных функций у мышей после инсульта.

Хотя результаты на моделях мышей обнадеживают, необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить безопасность и эффективность DDL-920 для людей. Ученые планируют продолжить изучение препарата и его потенциального применения в клинической практике.