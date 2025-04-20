Врач рассказала, при каком виде рака возникает дефицит железа в организме

На колоректальный рак могут указывать не только боль в животе, диарея, кровь в кале, но и железодефицитная анемия. Об этом изданию MedicalXpress рассказал доктор Дерек Эбнер, гастроэнтеролог из клиники Майо (США), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Врач объяснил, что при колоректальном раке опухоли развиваются в толстой и прямой кишке. В последние годы этот вид заболевания существенно "помолодел" - заболеваемость им растет среди людей в возрасте до 50 лет.

По словам доктора Эбнер, на колоректальный рак у молодых указывают три основных симптома - кровь в каловых массах, диарея и боль в животе. Потеря крови после дефекации, даже если она не заметна визуально, также может привести к снижению уровня железа в организме и развитию анемии.

Гастроэнтеролог добавил, что здоровый образ жизни имеет решающее значение для профилактики рака кишечника. Чтобы снизить риск развития этого заболевания, рекомендуется уделять упражнениям по 30 минут в день, отказаться от алкоголя и сигарет, поддерживать здоровый вес и включать в рацион фрукты, овощи и цельные злаки.