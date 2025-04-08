Кардиолог развеяла опасные мифы о гипертонии

Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Нана Погосова опровергла несколько опасных мифов о гипертонии. О популярных заблуждениях, связанных с высоким давлением, врач рассказала в интервью aif.ru.

Погосова объяснила, что гипертония очень опасна, поскольку она постепенно приводит к атеросклерозу сосудов всего организма - от сердца и почек до мозга и сетчатки глаз. Это, в свою очередь, повышает риск слепоты, инсульта, инфаркта, хронических патологий почек.

Еще одним опасным заблуждением кардиолог назвала убеждение, будто рост давления на 20-30 единиц с возрастом является нормой. "Врачам приходится постоянно сталкиваться с тем, что люди зрелого и тем более старшего возраста абсолютно уверены, что в их годы иметь давление 150 на 100 - в порядке вещей. А это ненормально", - подчеркнула она.

По словам Погосовой, артериальное давление в любом возрасте должно быть в пределах 120-130 на 70-80 миллиметров ртутного столба. У пожилых людей допустимо повышение верхнего показателя максимум на 10 единиц. При этом, как отметила врач, если у человека более двух раз фиксируется давление выше 140 на 90, это считается симптомом артериальной гипертонии.