Обнаружена скрытая опасность приема антидепрессантов

Датские кардиологи выяснили, что прием антидепрессантов может значительно повысить вероятность внезапной остановки сердца - особенно у людей моложе сорока. Исследование, охватившее данные о смертности по всей стране, выявило тревожную закономерность: чем дольше человек принимает эти препараты, тем выше риск летального исхода без предупреждающих симптомов. Результаты работы представлены на портале Европейского общества кардиологов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Прием антидепрессантов сроком от года до пяти лет увеличивал риск внезапной сердечной смерти в среднем на 56 процентов. Однако у людей в возрасте 30-39 лет кратковременный прием утроил шансы на такой исход, а прием дольше пяти лет повышал риск уже в пять раз.

Внезапная сердечная смерть наступает в течение нескольких часов после первых признаков нарушения работы сердца или вовсе без них. Причиной могут быть как нарушения электрической активности миокарда, так и сосудистые патологии.

Ученые подчеркивают, что полученные данные не означают отказ от лечения, но требуют внимательной оценки пользы и риска при длительном назначении антидепрессантов, особенно молодым пациентам.