Ученые рассказали, чем низкоуглеводная диета вредна для сердца

Ученые из Университета Умео (Швеция) установили, что отказ от углеводов в пользу жиров повышает уровень "плохого" холестерина и артериальное давление. Эти изменения служат факторами риска болезней сердца и сосудов. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Cardiology (IJC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 100 добровольцев, средний возраст которых составил 48,7 года. Участники не курили, не страдали метаболическими заболеваниями и не принимали препараты для снижения уровня липидов (например, холестерина). В течение трех месяцев добровольцы соблюдали низкоуглеводную высокожировую диету.

Продукты, богатые углеводами, включают как сладости и мучные изделия, так и растительную пищу - фрукты, овощи, ягоды и крупы. Жиры содержатся в мясе, сыре, яйцах, орехах, маслах, фастфуде, рыбе и молочных продуктах.

Помимо диеты участники сообщали об изменениях в своем аппетите, уровне физической активности, весе, самочувствии, калорийности рациона. По окончании исследования у каждого добровольца были взяты образцы крови и мочи для оценки метаболических изменений в организме.

Результаты показали, что переход на низкоуглеводную высокожировую диету был связан с повышением уровней общего холестерина, ЛПВП и ЛПНП. Ученые отметили, что "упор" на жиры приводил к ухудшению липидного профиля и повышению риска формирования атеросклеротических бляшек в артериях.

Также ограничение доли углеводов в рационе и избыток жиров повышали артериальное давление. Известными осложнениями гипертонии являются инсульт и инфаркт миокарда. Ученые отметили, что те, кто потреблял больше белка, были лучше защищены от гипертонии.

Исследователи добавили, что ключевым недостатком низкоуглеводных диет является дефицит клетчатки в рационе. Эти пищевые волокна в основном содержатся в крупах, фруктах, овощах и ягодах. Они обладают выраженным антигипертензивным действием.