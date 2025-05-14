Выявлено скрытое действие рака на мозг

Новое исследование, опубликованное в Science, показало: рак способен снижать мотивацию пациентов и лишать их воли к действию. Ученые из США обнаружили, что опухоль запускает каскад воспалительных сигналов, которые блокируют выработку дофамина - ключевого нейромедиатора, отвечающего за стремление к действию и преодоление усилий ради результата, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Это объясняет, почему больные с раком на поздних стадиях нередко сталкиваются с глубокой апатией и утратой интереса к жизни. До сих пор считалось, что такое состояние - лишь реакция на физическую слабость и изнурение. Однако новое исследование на мышах показало: снижение мотивации может быть прямым следствием действия опухоли на мозг.

Ключевым "переключателем" оказался небольшой участок мозга - area postrema, не защищенный гематоэнцефалическим барьером. Именно он первым реагирует на рост воспалительных цитокинов и подавляет активность центров мотивации, в частности, выработку дофамина в прилежащем ядре.

Когда у мышей с раком уровень дофамина падал, они резко теряли готовность выполнять задачи, требующие усилий, хотя продолжали реагировать на легкие стимулы. Однако ученым удалось частично вернуть мотивацию - либо блокировкой воспалительных нейронов, либо стимуляцией дофаминовой системы. Также эффективно подействовал препарат, подавляющий ключевой цитокин - аналог существующих лекарств от артрита.

Хотя работа проводилась на животных, она открывает путь к новым способам улучшения качества жизни пациентов с неизлечимыми заболеваниями. Более того, механизм может быть общим и для других хронических воспалительных состояний - от депрессии до аутоиммунных болезней.