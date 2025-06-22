Врач назвал причины долгого лечения цистита

Хронический цистит из-за особенностей анатомии и изменений гормонального статуса чаще всего встречается у женщин. Также цистит может развиваться как следствие воспаления органов малого таза и при нахождении в мочевом пузыре камней при мочекаменной болезни (МКБ).

Как передает Day.Az, об этом "Известиям" рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

"Цистит инфекционной природы связан с чрезмерным увеличением патогенной и условно-патогенной микрофлоры при несоблюдении гигиены промежности, снижении иммунитета. Возможен хронический цистит при так называемом нейрогенном мочевом пузыре, когда нарушается опорожнение данного органа", - объяснил Умнов.

По его словам, моча застаивается, размножаются микроорганизмы, что в дальнейшем приводит к воспалению стенок органа. Похожий механизм развития цистита сопровождает и аденому простаты.

Врач перечислил факторы риска: прием антибиотиков, глюкокортикоидов и других препаратов, вызывающих угнетение иммунитета. Стресс, гормональный дисбаланс и сахарный диабет также не повышают устойчивость стенки мочевого пузыря. Алкоголизм и табакокурение ухудшают кровоснабжение стенок органа, что способствует развитию инфекции в зоне нарушенного кровоснабжения.

Перед началом лечения необходимо отправить мочу на посев, чтобы знать, какую бактерию лечить. Для уменьшения болей специалист порекомендовал принимать нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС) и уросептики (например, монурал). Однако это лишь рекомендация - для лечения необходимо проконсультироваться с врачом.

"После получения результатов посева назначают антибиотики: цефалоспорины, макролиды. Также надо придерживаться определенной диеты: пить много воды, ограничить соль", - уточнил Умнов.