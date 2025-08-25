Врач рассказал, когда прием ибупрофена опасен для здоровья

Пациентам с неконтролируемой гипертонией, обезвоживанием и алкоголизмом следует избегать приема ибупрофена - об этом предупредил испанский кардиолог Аурелио Рохас в интервью изданию Vanitatis, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ибупрофен - широко применяемое нестероидное противовоспалительное средство, которое эффективно снижает жар, уменьшает боль и воспаление. Однако, как отметил специалист, этот препарат не всегда безопасен.

Врач отметил, что при неконтролируемой гипертонии ибупрофен может снижать эффективность антигипертензивных препаратов и способствовать повышению артериального давления. Особую осторожность, по его словам, также следует проявлять при обезвоживании.

"Ибупрофен влияет на функцию почек, особенно в случаях, когда если организм обезвожен. Задержка жидкости в организме может привести к повышению артериального давления и увеличению нагрузки на сердечно-сосудистую систему", - отметил врач.

Кардиолог также назвал алкоголизм третьим противопоказанием.

"При приеме ибупрофена необходимо избегать употребления алкоголя и большого количества соли, так как они способствуют задержке жидкости и вызывают сужение сосудов. В сочетании с препаратом это может усугубить проблемы с кровообращением", - предупредил Рохас.

Кроме того, эксперт порекомендовал воздержаться от использования ибупрофена перед интенсивными физическими нагрузками и напомнил, что даже здоровым людям не стоит принимать препарат более трех дней подряд без консультации с врачом.