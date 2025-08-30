Найдена неочевидная причина нарушения обмена веществ

Одна гранула переработанного полиэтиленового пластика может содержать более 80 различных химических веществ. Как показало новое исследование с участием ученых из университетов Гетеборга и Лейпцига, такие гранулы при вымачивании в воде выделяют химикаты, способные повлиять на гормональную систему и жировой обмен. Работа опубликована в журнале Journal of Hazardous Materials (JHM), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые приобрели переработанные полиэтиленовые гранулы в разных странах и замачивали их в воде в течение 48 часов. Затем воду использовали для пятидневного эксперимента с личинками данио-рерио - популярной модельной рыбы. В результате у рыбок наблюдалось изменение экспрессии генов, связанных с метаболизмом липидов, формированием жировой ткани и регуляцией гормонов.

"Такие кратковременные воздействия уже вызывают значимые изменения в физиологии организма. Это указывает на серьезный риск, связанный с химикатами в переработанном пластике", - объяснила Азора Кениг Кардгар, соавтор исследования из Университета Гетеборга.

По словам профессора Бетани Карни Олмрот, руководителя проекта, переработка пластика сопровождается опасностью: неизвестно, какие химикаты в него попадут. Кроме добавок, таких как УФ-стабилизаторы и пластификаторы, в образцах были обнаружены следы пестицидов, медикаментов и биоцидов - веществ, попавших в пластик еще до переработки.

"Мы не можем безопасно производить и использовать переработанный пластик, если не контролируем его химический состав на всех этапах - от производства до утилизации", - подчеркнула ученая.

Исследование было опубликовано на фоне подготовки к заключительному раунду переговоров ООН по Глобальному соглашению по пластику, который пройдет в августе в Женеве. Авторы работы призывают запретить или строго ограничить использование опасных химических веществ в пластиках и обеспечить прозрачность всей цепочки производства и переработки.