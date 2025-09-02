Найден способ спасти тысячи пациентов от ампутации конечностей

Международная команда ученых нашла способ значительно облегчить лечение микетомы - тяжелого и почти неизлечимого грибкового заболевания, распространенного в бедных регионах тропиков. Исследователи выяснили, как гриб формирует так называемые "зерна" - плотные скопления в тканях, защищающие его от иммунной системы и лекарств. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Микетома вызывает хроническое воспаление кожи, подкожных тканей и костей, часто заканчивающееся инвалидностью или ампутацией. Черные зернистые образования в очагах инфекции - главный барьер в борьбе с болезнью. До сих пор точный механизм их образования оставался загадкой.

Новое исследование возглавил профессор Имад Абугессайса из японского института RIKEN в сотрудничестве с доктором Венди ван де Санде из Университетского медицинского центра Эразма в Нидерландах. В проекте участвовали также ученые из Ирландии и Судана. Они использовали модель инфекции на личинках восковой моли (Galleria mellonella), а также технологии транскриптомного анализа - изучения активности генов - чтобы проследить за развитием инфекции во времени.

Ученые обнаружили, что ключевую роль в формировании зерен играет железо. Грибок выделяет особые молекулы - сидерофоры - которые "вытаскивают" железо из окружающей среды и возвращают его в клетку. Если железа в тканях много, гриб может свободно разрастаться вне зерна, если мало - остается замкнутым внутри него. Это открывает перспективу создания препаратов, которые будут блокировать поступление железа и тем самым ослаблять грибок без операции.

"В деревне Вад Онса в Судане, где микетома особенно распространена, молодые люди теряют возможность работать и вести нормальную жизнь, - отметил профессор Абугессайса. - Мы хотели изменить эту реальность и добились прорыва, объединив усилия ученых из разных стран".

Открытие механизма формирования зерен впервые за почти два века наблюдений за микетомой позволяет рассчитывать на новые методы лечения без хирургического вмешательства. Это особенно важно для удаленных и бедных регионов, где доступ к операциям ограничен, а заболевание остается опасной угрозой.