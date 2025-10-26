Врач объяснила, как распознать больные почки

Почки - это жизненно важные органы, отвечающие за фильтрацию крови, удаление токсинов и избыточной жидкости, а также регуляцию электролитного баланса, артериального давления и многое другое. Эти небольшие по размеру органы обеспечивают стабильность внутренней среды организма, поэтому от их здоровья во многом зависит общее состояние организма. О том, как можно заметить проблемы с почками, "Газете.Ru" рассказала эксперт ГУТА КЛИНИК, врач-нефролог Алина Кухтина, передает Day.Az.

"В большинстве случаев болезни почек длительное время не имеют симптомов и могут быть выявлены лишь на стадии терминальной почечной недостаточности, когда пациенту требуется диализ. Причина этого состоит в большом функциональном резерве почек: миллионы нефронов продолжают очищать кровь даже при постепенной утрате работоспособности. Эта способность компенсировать повреждения приводит к незаметному хроническому течению болезни, препятствуя раннему выявлению и своевременной терапии", - объяснила она.

Часто симптомы заболеваний почек списывают на синдром хронической усталости, стресс, последствия жары или магнитные бури. Почки обычно не болят, поскольку не имеют болевых рецепторов. Болевые ощущения в почках характерны только для состояний, при которых происходит перерастяжение капсулы или блокировка оттока мочи.

"Хроническая болезнь почек (ХБП) затрагивает каждого десятого человека в популяции, однако о своем диагнозе знает только каждый седьмой заболевший. Распространенность этого коварного заболевания сопоставима с артериальной гипертензией, сахарным диабетом и ожирением. В России среди людей старше 60 лет хроническая болезнь почек отмечается в 36% случаев. В зоне риска люди с гипертонией, подагрой, ишемической болезнью сердца и атеросклерозом, люди с ожирением, с семейной историей заболеваний почек, контактирующие с химическими веществами, имеющие болезни крови, просто пожилые люди", - сказала эксперт.

Хроническая болезнь почек нередко развивается на фоне сахарного диабета, аутоиммунных заболеваний, беременности и инфекций мочеполовой системы. Кстати, мужчины несколько чаще заболевают ХБП, чем женщины.

"Основными симптомами проблем с почками являются отеки, необъяснимое повышение или снижение артериального давления, а также изменения в объеме выделяемой мочи, наличие в ней примесей крови. В общем анализе мочи у больных также обнаруживаются белок и эритроциты. Отеки, возникающие при болезнях почек, как правило, симметричные, мягкие и теплые. Чаще всего отечность наблюдается на ногах и лице, особенно по утрам, сразу после пробуждения. Иногда "почечные" отеки могут затрагивать и другие части тела. К сожалению, иногда они скрыты в полостях: в животе, плевре, малом тазу или в сердечной оболочке (перикарде), поэтому долгое время остаются незамеченными", - добавила врач.

К менее очевидным симптомам, которые также могут указывать на проблемы с почками, относятся анемия, остеопороз, потеря массы тела, суставные боли, длительное повышение температуры, сыпь и другие странные проявления, возникающие в сочетании с "почечными" симптомами. Иногда у пациентов также присутствуют судороги ног, зуд кожи, запоры в сочетании с брадикардией, а также сложности с вынашиванием беременности и даже нарушения психики.

При появлении необычных симптомов, которые могут указывать на проблемы с почками, крайне важно не откладывать визит к врачу.