Выявлена неожиданная причина резкого роста риска гипертонии

Комбинация бессонницы и апноэ сна значительно повышает риск развития неконтролируемой гипертонии. К такому выводу пришли ученые Гетеборгского университета, чья работа опубликована в Annals of the American Thoracic Society (AATS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые проанализировали данные почти 4000 человек среднего возраста, которые прошли расширенные обследования и ночной мониторинг сна на дому. Участников разделили на четыре группы: без нарушений сна, с бессонницей, с апноэ и с комбинацией двух проблем. Высокое давление выявляли у 4,5 процента людей с бессонницей, у 7,9 процента - с апноэ, и уже у 10,2 - при наличии обоих расстройств одновременно.

Авторы отмечают: единичные нарушения сна тоже могут влиять на давление, но их сочетание действует особенно неблагоприятно. Поэтому таким пациентам требуется более тщательное наблюдение и комплексный подход - не только лечение апноэ дыхательной маской, но и коррекция сна, включая когнитивно-поведенческую терапию.