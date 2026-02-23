Стал известен удивительный фактор повышения риска инсульта

Пережитый в детстве развод родителей может отозваться инсультом уже в пожилом возрасте, даже если ребенок не сталкивался с физическим насилием. К такому выводу пришли исследователи из США и Канады, проанализировав данные 13 205 американцев старше 65 лет в рамках опроса Behavioral Risk Factor Surveillance System. Результаты работы опубликованы в журнале PLOS ONE, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Среди участников 7,3 процента сообщили о перенесенном инсульте, а 13,9 процента - о разводе родителей до 18 лет. После учета возраста, дохода, депрессии, диабета, курения и других факторов оказалось, что у тех, кто пережил развод родителей, вероятность инсульта в пожилом возрасте была на 61 процент выше (отношение шансов 1,61), и этот эффект одинаково проявлялся у мужчин и женщин.

Авторы предполагают, что ключевую роль может играть хронический стресс в детстве: конфликты в семье, экономическая нестабильность и чувство небезопасности способны "перенастроить" системы стресса и сердечно-сосудистую регуляцию на всю жизнь. Возможными промежуточными звеньями также называют повышенный риск гипертонии, нарушений сна и последующей депрессии - все они известны как факторы риска инсульта.

Исследователи подчеркивают: результаты не доказывают причинно-следственную связь, но показывают, что семейные события детства нужно учитывать в оценке долгосрочного сосудистого риска.