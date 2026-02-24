У обычной прививки нашли способность замедлять развитие деменции

Программа вакцинации против опоясывающего лишая, начавшаяся в Уэльсе в 2013 году, неожиданно дала надежду на новые подходы к предупреждению и лечению деменции. Анализ данных за десятилетие показал: прививка не только снижает риск развития легкого когнитивного нарушения - состояния, которое часто предшествует деменции, - но и замедляет прогрессирование заболевания у уже диагностированных пациентов. Работа опубликована в журнале Cell, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эти выводы выросли из необычной ситуации, сложившейся при внедрении вакцины. В 2013 году Национальная служба здравоохранения Великобритании ввела возрастной порог: вакцина была доступна 79-летним, но недоступна людям в 80 лет. Этот одномоментный "разрыв" создал почти идеальные условия для квазирандомизированного исследования - две группы людей с минимальной разницей в возрасте, но разным статусом вакцинации.

По данным международной группы исследователей, среди 14 350 пациентов с диагнозом "деменция", поставленным до старта программы, примерно половина умерла от этого заболевания в течение девяти лет. Вакцинация уменьшала вероятность смерти от деменции почти на 30%, что указывает на существенный защитный эффект. Кроме того, привитые пациенты реже и медленнее переходили в стадию легкого когнитивного нарушения.

"Наиболее поразительно, что вакцина демонстрирует не только профилактический эффект, но и терапевтический потенциал для людей, у которых деменция уже развилась", - отметил биомедик Паскаль Гельдсетцер из Стэнфорда.

Эксперты считают, что важным направлением будущих исследований станет выяснение механизмов действия вакцины: возможно, она снижает воспаление, влияет на иммунный ответ или препятствует "перекрестному" повреждению нервной ткани, вызванному реактивацией вируса varicella zoster. Ученые также планируют проверить эффект новой версии вакцины, которая пришла на смену использовавшейся в Уэльсе.

"Поскольку препарат безопасен, доступен и уже широко используется, результаты могут иметь колоссальное значение для общественного здоровья", - подчеркнул эпидемиолог Харун Ахмед из Кардиффского университета.