Ученые рассказали о витамине, помогающем в пожилом возрасте сохранить мышцы

Витамин K может помочь пожилым людям поддерживать мышечную силу и функциональные способности.

Как передает Day.Az, об этом говорится в обзорной статье издания Frontiers in Nutrition, посвященной связи витамина K с саркопенией - возрастным снижением мышечной массы, силы и выносливости, что увеличивает риск падений и утраты независимости.

В статье отмечается, что хотя витамин K традиционно ассоциируется с процессом свертывания крови, он также играет важную роль в поддержании мышечной силы у пожилых людей. Витамин активирует белки, которые участвуют в регенерации тканей, поддержании состояния сосудов и энергетическом обмене в мышцах. Исследования также показали, что витамин K обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, влияет на работу митохондрий и процессы клеточного повреждения, которые способствуют возрастной потере мышечной ткани. У людей с более высоким уровнем витамина K наблюдаются лучшие результаты в тестах на физическую форму, силу хвата и более низкий риск функциональных ограничений.

Однако авторы статьи подчеркивают, что на данный момент витамин K нельзя считать доказанным средством профилактики саркопении. Для этого необходимы более масштабные и стандартизированные исследования.