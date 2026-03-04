Ученые выделили 4 фактора, омолаживающие мозг

Ученые из Университета Флориды выяснили, что сочетание позитивных психологических и поведенческих привычек может существенно замедлять старение мозга, пишет Daily Mail. Согласно результатам исследования, у людей с оптимизмом, качественным глубоким сном, умением управлять стрессом и развитой социальной поддержкой мозг на МРТ выглядел в среднем до восьми лет моложе их фактического возраста, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В двухлетнем исследовании приняли участие 128 взрослых среднего и пожилого возраста с четырех континентов. Около 70% участников составляли женщины, большинство из них страдали хронической болью, связанной с остеоартритом коленного сустава, либо находились в группе риска. С помощью современных МРТ-сканирований и методов машинного обучения исследователи рассчитали так называемый "возраст мозга" и сравнили его с календарным возрастом участников.

Наиболее выраженный омолаживающий эффект наблюдался у людей с благоприятным сочетанием психологических факторов и здорового образа жизни. В то же время хроническая боль, низкий доход, невысокий уровень образования и социальное неблагополучие были связаны с более "старым" видом мозга. При этом ученые отметили, что негативное влияние трудностей со временем ослабевало, тогда как польза позитивных факторов сохранялась дольше и была более выраженной.

К дополнительным привычкам, способствующим здоровому старению мозга, исследователи отнесли отказ от курения и поддержание нормального веса.

"Наши исследования показывают, что поведение, направленное на поддержание здоровья, не только снижает боль и улучшает физическое состояние, но и оказывает накопительный положительный эффект на здоровье мозга", - отметила руководитель работы, доцент Университета Флориды Кимберли Сибилле.