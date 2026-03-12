Выявлен неочевидный триггер нарушений сна

Анализ данных более чем тысячи взрослых показал, что качество сна может быть связано с уровнем отдельных микроэлементов в организме. Участников оценивали с помощью Питтсбургского индекса качества сна (PSQI), а концентрации магния, цинка и меди определяли как по анализам крови, так и по данным о питании. Работа опубликована в Nutrients, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Наиболее устойчивую связь показал магний. Его пониженный уровень в крови, а также недостаточное поступление с рационом чаще встречались у людей с плохим качеством сна. Ассоциация сохранялась даже после учета возраста, пола и индекса массы тела, что указывает на возможную самостоятельную роль магния в регуляции сна.

Для цинка выявилась иная закономерность: более высокие концентрации в сыворотке крови были связаны с меньшей вероятностью плохого сна, тогда как дефицит цинка сопровождался заметным ростом риска нарушений. При этом количество цинка в рационе само по себе с качеством сна не коррелировало.

Медь, в отличие от магния и цинка, не показала связи с показателями сна ни по анализам крови, ни по данным о питании. Авторы подчеркивают, что исследование носит поперечный характер и выявляет лишь статистические ассоциации, поэтому для подтверждения причинно-следственных механизмов необходимы долгосрочные и интервенционные исследования.