Названы нетипичные признаки опухоли головного мозга

На практике опухоли головного мозга далеко не всегда начинаются с резкой боли, рассказал кандидат медицинских наук, директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории "ЛабКвест" Дмитрий Буланов. О нетипичных признаках болезни он рассказал "Ленте.ру", передает Day.Az.

Доктор сообщил, что при развитии онкологии человек становится рассеянным, хуже планирует дела, теряет интерес к привычным занятиям, у него появляется раздражительность или непривычная апатия. Такие сдвиги, продолжил он, особенно характерны при вовлечении лобных долей и нередко списываются на усталость или стресс.

"У части пациентов первым проявлением становятся странные, трудноописуемые ощущения. Это могут быть фокальные приступы без судорог: внезапное чувство дежа вю, волна "подступа" в животе, беспричинный страх или радость, необычные запахи или вкусы, краткие эпизоды "отключения" внимания. Часто такие состояния воспринимаются как панические атаки, хотя их причина может быть неврологической", - рассказал Буланов.

Среди других неочевидных сигналов врач назвал периодическую утреннюю головную боль, усиливающуюся при кашле или наклоне, тошноту или рвоту с последующим облегчением, новые нарушения зрения, слуха или речи. По его словам, могут также появляться неловкость в руке, мелкие промахи при письме, изменение походки и равновесия, необъяснимая сонливость и общее снижение активности.

Кроме того, продолжил Буланов, при поражении гипофиза симптомы часто выглядят как гормональные мелочи: сбои менструального цикла, выделения из молочных желез, снижение либидо, набор или потеря веса, а у подростков - изменения темпов роста. Обратиться к врачу нужно срочно при первом в жизни приступе, быстро прогрессирующей слабости, выраженных нарушениях речи или зрения, а также в случаях, когда новые симптомы сохраняются и усиливаются более одной-двух недель, заключил доктор.