Ученые выяснили, почему болезнь Альцгеймера быстрее развивается у женщин

Ученые из Клиники Мэйо (США) установили, что у женщин болезнь Альцгеймера прогрессирует быстрее, чем у мужчин, из-за накопления особого белка альфа-синуклеина (aSyn).

Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Ранее исследования показали: болезнь Альцгеймера характеризуется накоплением тау-белка в головном мозге. Эти белковые агрегаты нарушают связь между нейронами и приводят к постепенному снижению памяти и других когнитивных функций.

Однако у части пациентов в мозге также обнаруживается повышенный уровень другого белка - альфа-синуклеина, который обычно связывают с болезнью Паркинсона. Ученые предположили, что сочетание этих патологических процессов может влиять на скорость развития деменции.

Исследователи проанализировали данные 415 добровольцев с болезнью Альцгеймера: уровень альфа-синуклеина определяли по анализу спинномозговой жидкости, а накопление тау-белка отслеживали с помощью методов нейровизуализации.

Примерно у 17% участников были обнаружены признаки аномального накопления альфа-синуклеина. У женщин с повышенным уровнем обоих белков изменения в мозге происходили примерно в 20 раз быстрее, чем у мужчин.

По словам авторов работы, открытие может объяснять, почему у женщин болезнь Альцгеймера часто приводит к более выраженному когнитивному снижению. Исследователи считают, что учет этих различий может помочь в разработке более точных клинических испытаний и персонализированных методов лечения деменции.