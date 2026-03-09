Названы главные ошибки при измерении давления

Измерение артериального давления (АД) кажется простой процедурой, однако даже незначительные погрешности приводят к диагностическим ошибкам и необоснованной коррекции терапии. Наиболее распространенные ошибки: использование манжеты неподходящего размера (узкая завышает АД на 10-40 мм рт.ст.), измерение сразу после физической нагрузки, приема кофеина или курения, разговор во время процедуры, а также недостаточный отдых перед замером (менее 5 минут). Все эти факторы искажают результат в сторону повышения.

Как передает Day.Az, об этом Gazeta.ru рассказал врач-кардиолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Евгений Кокин.

"Поза тела тоже критична. Сидя без опоры для спины активируется симпатическая нервная система, повышая АД на 5-15 мм рт.ст. Скрещенные ноги увеличивают давление на 2-8 мм рт.ст. Ноги должны стоять на полу, спина - опираться на спинку стула. Измерение лежа допустимо, но сравнивать такие цифры с сидячими некорректно. Также важно следить за положением руки: каждые 10 см выше уровня сердца снижают АД на ~7 мм рт.ст., ниже - завышают на ту же величину. Манжета должна располагаться на уровне средней точки грудной клетки (четвертое межреберное пространство). Рука, свисающая вниз или поднятая, гарантирует ошибку" - заметил врач.

Кроме того, врач отметил, что важно также учитывать место измерения давления, и каким аппаратом пользовались в этот момент.

"Часто ложноположительные результаты возникают при "эффекте белого халата" (стресс в кабинете врача), а ложноотрицательные - при маскированной гипертонии (норма в клинике, высокие цифры дома). Аритмии (мерцательная, экстрасистолия) искажают показания механических тонометров; автоматические приборы могут давать сбои при слабом пульсе или кальцификации артерий (псевдогипертензия). Есть и аппаратные погрешности: просроченная поверка механических сфигмоманометров (рекомендуется раз в год), износ груши или манометра, негерметичность системы, низкий заряд батареи в автоматических устройствах. Даже качественный прибор требует регулярной калибровки", - рассказал доктор.

Рекомендуется измерять АД дважды с интервалом в одну-две минуты в спокойной обстановке, сидя с опорой для спины и ног, рука на уровне сердца, манжета - подходящего размера на обнаженной руке. При сомнениях необходимо провести суточное мониторирование (СМАД).