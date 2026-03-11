Ученые создали искусственную роговицу глаза из необычного матриала

Ученые из Университета Гранады разработали прозрачные, прочные и биосовместимые экспериментальные импланты для восстановления роговицы глаза из рыбьей чешуи. Результаты исследования опубликованы в журнале Materials & Design (Mat&Des), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Роговица - это прозрачная передняя часть глаза, которая преломляет свет и играет ключевую роль в формировании изображения. Из-за отсутствия кровеносных сосудов эта ткань плохо восстанавливается после повреждений. При тяжелых заболеваниях или травмах пациентам часто требуется трансплантация донорской роговицы, однако такие операции ограничены нехваткой донорского материала.

Исследователи предложили альтернативный подход - использовать биоматериал, полученный из чешуи обычных рыб, например карпа. После специальной обработки ученым удалось удалить пигменты и другие компоненты, повысив прозрачность материала и его пригодность для медицинского применения.

Лабораторные испытания показали, что полученные структуры обладают необходимой прочностью и хорошо взаимодействуют с тканями глаза. Эксперименты на животных также продемонстрировали положительные функциональные результаты после имплантации: материал успешно интегрировался с тканями и поддерживал восстановление роговицы.

По словам авторов исследования, подобные импланты могут стать более доступной альтернативой традиционной трансплантации, поскольку сырье для их производства недорого и широко распространено. В перспективе технология может помочь сократить дефицит донорских роговиц и расширить возможности лечения заболеваний, приводящих к потере зрения.