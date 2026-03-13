Какие лекарства приводят к развитию патологии почек

Чрезмерное употребление лекарств, особенно нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) и некоторых антибиотиков приводит к необратимому повреждению почек.

Как передает Day.Az, об этом рассказал Gazeta.ru профессор кафедры общей терапии Пироговского университета, главный нефролог Москвы Олег Котенко.

Почка обладает автономной системой регуляции кровотока. Она может усиливать или ослаблять собственный кровоток в зависимости от потребностей организма. Это позволяет ей контролировать выделение веществ. В отличие от других органов, почка сама регулирует свои процессы и делает это двумя системами. Одна кровоток сокращает, вторая - усиливает. Применение нестероидных противовоспалительных препаратов может нарушать работу этих систем, что приводит к снижению кровотока в мозговом слое почек. Такая ишемия приводит к повреждению клеток почки, а затем - к некрозу.

"Есть разного типа нефротоксичные препараты, и они вызывают различные формы лекарственной нефропатии. Например, некоторые антибиотики поражают почки непосредственно своим действием. Есть препараты, которые обладают аллерген подобным действием на ткань почек, вызывая в них воспаление. К сожалению, никто не будет читать инструкцию к обезболивающему от головной боли, хотя всем известно, что анальгетики ведут к патологии почек с дальнейшим развитием почечной недостаточности", - отметил врач.

Причем, по словам Котенко, женщины в среднем болеют в 6-8 раз чаще мужчин - это обусловлено более частым потреблением анальгетиков представительницами женского пола (в период менструаций, мигреней).