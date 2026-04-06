Найден способ "обмануть" вирус гриппа

Ученые из Института биомедицинских наук Университета штата Джорджия разработали экспериментальную платформу для универсальной вакцины против гриппа, способной защищать сразу от нескольких штаммов вируса.

результаты исследования опубликованы в журнале ACS Nano.

Основой разработки стали внеклеточные везикулы - крошечные пузырьки, которые клетки выделяют для обмена сигналами. Исследователи использовали их как естественные наноконтейнеры для доставки вакцинных белков. На поверхность этих частиц ученые поместили модифицированные белки вируса гриппа - гемагглютинины.

Гемагглютинин - это основной белок оболочки вируса, с помощью которого он прикрепляется к клеткам человека. Проблема в том, что его внешняя часть постоянно меняется, поэтому вакцины против гриппа приходится обновлять почти каждый год.

Чтобы обойти это ограничение, исследователи применили необычный подход - "перевернули" структуру гемагглютинина. В результате иммунная система распознает не быстро меняющуюся часть белка, а его более стабильную область, одинаковую у разных штаммов вируса. Это помогает формировать перекрестный иммунитет - защиту сразу от нескольких вариантов гриппа.

Эксперименты на мышах показали, что такая вакцина вызывает выработку перекрестно-реактивных антител, а также сильный клеточный иммунный ответ. Кроме того, она стимулирует иммунитет слизистых оболочек дыхательных путей - именно через них вирус чаще всего попадает в организм.

По словам авторов работы, вирус гриппа эволюционно научился скрывать важные части своих белков от иммунной системы. Новая технология позволяет "показать" эти уязвимые участки иммунитету и тем самым усилить защиту.

Исследователи считают, что использование внеклеточных везикул может стать перспективной платформой для создания универсальных вакцин, которые не придется регулярно обновлять. Пока разработка находится на стадии доклинических исследований.