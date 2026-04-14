Назван неочевидный признак рака легких

Медицинские специалисты заявили, что изменения формы пальцев рук могут свидетельствовать о наличии у человека рака легких. Об этом сообщает британская газета The Mirror, ссылаясь на Фонд Роя Касла по борьбе с раком легких, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам специалистов, существует простой тест, который может помочь обнаружить рак легких на ранних стадиях, что потенциально может спасти жизни. Для его проведения необходимо сопоставить ногти пальцев правой и левой руки и прижать их друг к другу.

В публикации отмечается, что в норме между пальцами должен появиться зазор в виде ромба. Если же он отсутствует, то это может говорить об утолщении последних фаланг пальцев на руках. Этот симптом фиксируется у 35% пациентов с немелкоклеточным раком легких и у 4% людей с мелкоклеточным раком легких.

Как подчеркивается в статье, положительный результат такого теста нельзя рассматривать как обязательный признак наличия злокачественного новообразования, однако специалисты советуют обращаться к врачу в случае изменения формы пальцев рук.