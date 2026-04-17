Названы продукты с высоким содержанием витамина С

Витамин С (аскорбиновая кислота) необходим для поддержания здоровья организма. Сам организм не может синтезировать этот витамин, получить его можно только с пищей. Больше всего этого витамина содержится в шиповнике и болгарском перце, а также в облепихе, рассказала "Газете.Ru" врач-гастроэнтеролог клиники Atribeaute Анна Меньщикова, передает Day.Az.

"Первое, что приходит на ум - цитрусовые. Но они не являются лидерами по содержанию этого витамина. На самом деле, рекордсменами выступают другие, порой неожиданные, растительные продукты. Шиповник - безусловный лидер с фантастическими 425-1000 мг на 100 г и более. Чаще всего мы встречаем его в виде отвара или сиропа. Красный и желтый болгарский перец содержит около 180-250 мг. на 100 г. Всего один крупный перец может покрыть 300-400% вашей суточной потребности. Далее идет облепиха (примерно 200 мг), черная смородина (около 180 мг), киви (90-140 мг), а также петрушка, укроп, шпинат, кале (100-150 мг). Зелень - это настоящий концентрат не только клетчатки и железа, но и аскорбиновой кислоты", - заметила врач.

Важно помнить, что витамин С - один из самых нестабильных. Его количество быстро уменьшается при длительном хранении, контакте с воздухом (например, при нарезке) и особенно при термической обработке.

"Что касается безопасности витамина С для желудка, важно разделять витамин С из пищи и витамин С из добавок, так как это не одно и то же. Витамин из натуральных продуктов безопасен для желудка. В овощах и фруктах он находится в комплексе с клетчаткой и биофлавоноидами, которые смягчают его действие. Сама пища служит естественным буфером, снижая кислотную нагрузку", - подчеркнула доктор.