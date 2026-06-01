Найден способ выявлять четыре причины деменции

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе разработали систему на основе искусственного интеллекта, которая по анализу крови способна выявлять четыре нейродегенеративных заболевания, связанных с деменцией, с точностью 92,3%.

Новый инструмент позволяет различать болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, лобно-височную деменцию и деменцию с тельцами Леви, а также отличать эти заболевания от обычных возрастных изменений мозга. Кроме того, система способна выявлять случаи, когда у пациента одновременно развиваются сразу несколько нейродегенеративных патологий.

Для создания теста исследователи отобрали 15 белков крови, связанных с различными процессами в головном мозге, включая нейровоспаление, повреждение нервных клеток и накопление патологических белков. На основе этих данных был обучен алгоритм искусственного интеллекта.

Модель разработали и протестировали на данных более чем 3200 человек с различными формами деменции, болезнью Паркинсона и нормальными когнитивными функциями. Затем ее работу проверили на независимой группе из 225 участников, для которых были доступны как клинические данные, так и результаты посмертного исследования мозга.

Оказалось, что прогнозы алгоритма почти полностью совпадали с реальными патологическими изменениями в тканях мозга. Особенно важным оказалось умение системы обнаруживать смешанные патологии, которые часто остаются незамеченными при стандартной диагностике.

По словам авторов, сегодня многим пациентам ставят только один диагноз, хотя в действительности в их мозге могут одновременно развиваться несколько заболеваний. Это осложняет выбор лечения и снижает точность прогноза.

Пока новый тест не готов к широкому клиническому применению. Ученые планируют проверить его эффективность в более крупных и разнообразных группах пациентов, а также оценить, насколько хорошо он способен предсказывать дальнейшее развитие болезни.