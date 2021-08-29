Президент Ильхам Алиев назвал аэропорт Физули воздушными воротами Карабаха

Аэропорт Физули - воздушные ворота Карабаха.

Как сообщает Day.Az, об этом в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в Физулинский район и Шушу, говоря о международном аэропорте Физули. Кадрами из поездки на своей официальной странице в Instagram поделилась Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

"Строительство аэропорта началось в этому году, и я говорил, что в этом же году международный аэропорт Физули будет сдан в эксплуатацию. Возможно, такими ускоренными темпами в мире не строился ни один аэропорт", - отметил глава государства.

Новость обновляется