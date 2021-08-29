https://news.day.az/officialchronicle/1374091.html Президент Ильхам Алиев назвал аэропорт Физули воздушными воротами Карабаха - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев назвал аэропорт Физули воздушными воротами Карабаха - ВИДЕО
Аэропорт Физули - воздушные ворота Карабаха.
Как сообщает Day.Az, об этом в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в Физулинский район и Шушу, говоря о международном аэропорте Физули. Кадрами из поездки на своей официальной странице в Instagram поделилась Первый вице-президент Мехрибан Алиева.
"Строительство аэропорта началось в этому году, и я говорил, что в этом же году международный аэропорт Физули будет сдан в эксплуатацию. Возможно, такими ускоренными темпами в мире не строился ни один аэропорт", - отметил глава государства.
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