https://news.day.az/officialchronicle/1385263.html Президент Ильхам Алиев: Во время войны Франция не повела себя как честный посредник
Президент Ильхам Алиев: Во время войны Франция не повела себя как честный посредник
Во время войны Франция не повела себя как честный посредник.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью французскому телеканалу France 24.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре