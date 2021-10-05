https://news.day.az/officialchronicle/1387804.html Президент Ильхам Алиев: Мы победили, создали новую реальность, и каждый должен и будет считаться с этой реальностью
Президент Ильхам Алиев: Мы победили, создали новую реальность, и каждый должен и будет считаться с этой реальностью
Мы победили, создали новую реальность, и каждый должен и будет считаться с этой реальностью.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, победоносный Верховный главнокомандующий ВС Ильхам Алиев, выступая 4 октября на встрече с представителями общественности Джебраильского района.
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