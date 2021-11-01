https://news.day.az/officialchronicle/1398417.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии в Шамахе Северо-западного регионального Центра управления SCADA ОАО "Азеришыг" - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии в Шамахе Северо-западного регионального Центра управления SCADA ОАО "Азеришыг" - ФОТО
1 ноября в Шамахе состоялось открытие Северо-западного регионального Центра управления SCADA ОАО "Азеришыг".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии.
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