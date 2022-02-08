https://news.day.az/officialchronicle/1433810.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной 330-киловольтной подстанции "Яшма" - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной 330-киловольтной подстанции "Яшма" - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной узловой подстанции "Яшма" напряжением 330/220/110/10 кВ, имеющей стратегическое межгосударственное значение.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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