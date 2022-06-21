https://news.day.az/officialchronicle/1472760.html Президент Ильхам Алиев об азербайджано-узбекистанском сотрудничестве: Мы ведем наши народы путем развития и тесного взаимодействия
Президент Ильхам Алиев об азербайджано-узбекистанском сотрудничестве: Мы ведем наши народы путем развития и тесного взаимодействия
Мы ведем наши народы путем развития и тесного взаимодействия.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 21 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия площади Гейдара Алиева в Ташкенте в ходе государственного визита в Узбекистан.
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