https://news.day.az/officialchronicle/1472873.html Президент Ильхам Алиев: Регионы, в которых находятся Азербайджан и Узбекистан, требуют ежедневного внимания к вопросам укрепления безопасности и обороноспособности
Президент Ильхам Алиев: Регионы, в которых находятся Азербайджан и Узбекистан, требуют ежедневного внимания к вопросам укрепления безопасности и обороноспособности
Регионы, в которых мы находимся, требуют ежедневного внимания к вопросам укрепления безопасности и обороноспособности.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлением для печати с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
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