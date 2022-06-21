Президент Ильхам Алиев: Регионы, в которых находятся Азербайджан и Узбекистан, требуют ежедневного внимания к вопросам укрепления безопасности и обороноспособности

Регионы, в которых мы находимся, требуют ежедневного внимания к вопросам укрепления безопасности и обороноспособности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлением для печати с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

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