https://news.day.az/officialchronicle/1508180.html Президент Ильхам Алиев: Мы чувствовали поддержку наших арабских братьев в годы, когда наши земли были оккупированы Арменией
Президент Ильхам Алиев: Мы чувствовали поддержку наших арабских братьев в годы, когда наши земли были оккупированы Арменией
Мы чувствовали поддержку наших арабских братьев в годы, когда наши земли были оккупированы Арменией.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая с речью на церемонии открытия 31-го саммита Лиги арабских государств в Алжире.
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