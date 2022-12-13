https://news.day.az/officialchronicle/1519087.html Президент Ильхам Алиев вручил орден “Достлуг” региональному президенту компании BP Гэри Джонсу
Президент Ильхам Алиев вручил орден “Достлуг” региональному президенту компании BP Гэри Джонсу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил орден "Достлуг" региональному президенту компании BP Гэри Джонсу.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре