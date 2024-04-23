Президент Ильхам Алиев: Армения согласилась с тем, чтобы не включать так называемый «Нагорный Карабах» в мирное соглашение

Как я уже сказал, больше не существует фактора так называемого "Нагорного Карабаха". Они (армяне - ред.) согласились с тем, чтобы не включать его в мирное соглашение. Это означает, что главного препятствия больше не существует.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете АДА.

"Если они будут цепляться за какие-то не особо важные термины, то это будет ясно означать, что они хотят использовать это время для еще большего вооружения и повторного нападения на нас. Но мы не предоставим им такого шанса", - добавил глава государства.