Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о "зеленой" энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном

Утверждено "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан", подписанное 13 ноября 2024 года в городе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий закон подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.