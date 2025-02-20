https://news.day.az/officialchronicle/1731636.html Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о "зеленой" энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном Утверждено "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан", подписанное 13 ноября 2024 года в городе Баку.
Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о "зеленой" энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном
Утверждено "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан", подписанное 13 ноября 2024 года в городе Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий закон подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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