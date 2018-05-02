Любимицу Саргсяна ославили на весь Ереван - ВИДЕО

Как известно, 1 мая Республиканская партия Армении проголосовала против кандидата на должность премьера, оппозиционера Никола Пашиняна. Вечером политик прибыл на центральную площадь Республики и провозгласил начало тотальных акций неповиновения.

В рамках намеченных "мероприятий" участники акций методично изводят и шантажируют депутатов от Республиканской партии. Оказалась под обстрелом и любимица экс-премьеров Сержа Саргсяна и Овика Абрамяна, бывший министр юстиции Арпине Ованнисян. В свое время Абрамян с Саргсяном не могли, в некотором смысле, поделить эту даму, что долго и смачно обсуждалось в армянских медиа.

Сегодня демонстранты пришли под окна ее дома и устроили там акции, выкрикивая на всю улицу "позор!".

Такая же месть ожидает и других республиканцев. Времени для этого у соратников Пашиняна предостаточно - целая неделя.

Султан Керим

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