Мы - команда Гейдара Алиева! - воспоминания московских соратников - ФОТО

В Азербайджане 15 июня отмечается День национального спасения. В октябре 1991 года Азербайджан обрел независимость. Однако в первые годы независимости во всех сферах общественной жизни наблюдались хаос, кризис власти, неразбериха, в том числе и в армии. С каждым днем усиливалась армянская агрессия. В тяжелые для Родины дни, приняв настойчивые приглашения народа, в Баку 9 июня 1993 года прибыл выдающийся сын Азербайджана Гейдар Алиев. За очень короткое время он смог предотвратить в Азербайджане гражданскую войну. 15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджанской Республики. Таким образом, этот день вошел в историю страны как День национального спасения. По требованию народа Милли Меджлис (парламент) в июне 1997 года объявил этот день праздником.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев добился больших успехов и завоевал большой авторитет и признание также во время работы в Москве. Напомним, что первый секретарь ЦК КП Азербайджанской ССР Гейдар Алиев после успешной деятельности с 1969 по 1982 годы на посту главы республики был приглашен руководителем СССР, Генеральным секретарем ЦК КПСС Юрием Андроповым на работу в Москву, избран членом Политбюро ЦК КПСС, назначен первым заместителем председателя Совета министров СССР.

В те годы рядом с Гейдаром Алиевым были люди, которые и по сегодняшний день отмечают гений и высокие человеческие качества этой личности, вписавшей свое имя в историю. Это те люди, которые непосредственно окружали Гейдара Алиева в период его работы в Москве (1982-1987), сопровождали во время зарубежных визитов и поездок по стране, следили за состоянием его здоровья, отвечали за его безопасность. "Мы - команда Гейдара Алиевича!" - говорят они, и до сих пор встречаются и отмечают день памяти великого лидера - 12 декабря и день его рождения - 10 мая.

Баку посетила московская делегация, которая приняла участие в юбилейных мероприятиях по случаю 95-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и 100-летия образования Азербайджанской Демократической Республики. В состав делегации вошли люди, которые в период работы Гейдара Алиева в Москве являлись его соратниками, работали вместе с ним.

В составе делегации были секретарь первого заместителя председателя Совета министров СССР Джамал Джамалов, заместитель заведующего секретариатом первого заместителя председателя Совета министров СССР Владимир Ухов, помощник первого заместителя председателя Совета министров СССР Юрий Солодухин, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, телережиссер, бывший главный режиссер информационной программы "Время" Калерия Кислова, личный врач Гейдара Алиева Александр Бородкин, заместитель начальника личной охраны, сотрудник 9-го управления КГБ СССР Виктор Немушков, водитель, сотрудник 9-го управления КГБ СССР Владимир Тупицын. Они побывали в Центре Гейдара Алиева, ознакомились с достопримечательностями Баку.

Trend удалось побеседовать с гостями, которые с теплотой и почтением вспоминают Гейдара Алиева. Day.Az представляет читателям воспоминания московских соратников Общенационального лидера.

Юрий Солодухин, с 1983 по 1985 годы был помощником первого заместителя председателя Совета министров СССР Гейдара Алиева:

"Гейдар Алиевич всегда с огромным уважением относился к своим сотрудникам. Он был человеком очень требовательным, но в то же время заботливым. У Гейдара Алиевича был огромный объем работы, он курировал более 40 министерств, ведомств и организаций СССР, в том числе сферы машиностроения, транспорта, связи, легкую промышленность, культуру, образование, возглавлял различные комиссии. Когда были проблемы в работе, мы, естественно,подвергались критике, но она была конструктивной, и мы вместе советовались и решали текущие задачи. Если он хотел высказаться резко, то никогда при других этого не делал. Но даже в этом случае никогда не унижал человека, напротив, показывая лучшие черты собеседника, стимулировал к правильному решению поставленных задач. Более того, все личные проблемы членов своей команды Гейдар Алиевич воспринимал как свои и делал все, чтобы нам помочь. Мы были для него одной семьей, а он отец - строгий, но справедливый! В зону моих обязанностей входило помогать Гейдару Алиевичу в его публичных выступлениях, то, что сегодня называется английским словом "спичрайтер". Он всегда очень тщательно готовился и никогда не любил выступлений общего характера, а только конкретно и по существу. Можно много говорить о Гейдаре Алиевиче, но расскажу о двух случаях, которые немного раскроют портрет этой личности. Однажды состоялась его встреча с членами Союза кинематографистов СССР, которые обратились с огромным списком пожеланий - укрепление материальной базы, техническое переоснащение, увеличение гонораров и т.д. И тогда мы подготовили постановление, Гейдар Алиевич с большим трудом договорился с Госпланом об удовлетворении всех просьб кинематографистов, но, естественно, в рамках лимитов. Ни один пункт не остался нерешенным. И когда на следующей встрече Гейдар Алиевич сообщил об этом кинематографистам, нужно было видеть их ликование! Эта помощь Гейдара Алиева вызвала большой резонанс в Москве! И впоследствии он неоднократно помогал деятелям культуры и искусства. Он питал к ним особое уважение, а они его искренне любили. В творческих кругах говорили, что наконец-то пришел такой человек, который нас понимает и помогает.

А второй случай - это поездка во Вьетнам. До сих пор визита в эту страну официального лица такого уровня, как член Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета министров СССР, не было. К этому визиту готовились очень тщательно, несколько месяцев, так как надо было заключать договора, предоставлять Вьетнаму кредиты, техническую и кадровую поддержку и т.д. Вьетнам был после войны, только становился на ноги, и тогда создавалась первая советско-вьетнамская компания по добыче нефти. Мы приехали на место разработки месторождений, где работали азербайджанские нефтяники. Гейдар Алиевич сразу же выразил желание пообщаться, и хотя встреча рассчитывалась на 15-20 минут, в итоге она растянулась на два часа. Были неимоверное ликование и радость, все хотели пообщаться. Причем не сказать, что озвучивались какие-то просьбы, нет, а было именно желание лично пообщаться с Гейдаром Алиевичем, настолько его любили нефтяники. Я видел многих руководителей, но Гейдара Алиевича простые люди всегда любили искренне, от души!"

Виктор Немушков, с января 1983-го по май 1988 года был заместителем начальника личной охраны Гейдара Алиева. А до этого работал в личной охране Леонида Брежнева:

"Гейдар Алиевич был очень ответственным, дисциплинированным и серьезным человеком, и требовал от своего окружения того же. В силу своих обязанностей наша команда отвечала за безопасность Гейдара Алиева, и это было очень ответственной задачей. Во время своих поездок он часто выходил к людям, общался с ними, вникал во все проблемы трудящихся и старался помогать. Конечно, для охраны это было непростой работой, когда член Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета министров СССР предпринимал такие шаги, но мы никогда не препятствовали людям в общении с Гейдаром Алиевым, и всегда видели то, какой любовью и почтением он был окружен. Гейдар Алиевич никогда не вмешивался в процесс обеспечения безопасности и всецело доверял нам.

С ним всегда было интересно, и мы всегда чувствовали себя уверенно, многому учились у него - организации процесса работы, как добиваться результатов. Лично я приобрел большой опыт работы и горжусь тем, что работал с ним. Мы знали, что Гейдар Алиевич добился больших успехов в Азербайджане и Москве, и когда приезжаем в Баку, видим, каким красивым стал этот город, один из лучших в Европе. Азербайджан - ныне процветающая страна, которая занимает самое достойное место в мировом сообществе. Все это заслуги Гейдара Алиева и его преемника Президента Азербайджана Ильхама Алиева".

Владимир Тупицын, сотрудник 9-го управления КГБ СССР, работал в гараже особого назначения, который обслуживал глав государств, членов Политбюро, председателя и заместителей Совета министров. С 1982 по 1990 годы был водителем Гейдара Алиева:

"Гейдар Алиевич был человеком очень тактичным, внимательным, отзывчивым, жизнелюбивым и энергичным. Я с ним много ездил по всему Союзу, он был очень трудолюбивым человеком, пользовался большим авторитетом среди коллег и большой любовью граждан. Гейдар Алиевич был человеком очень выносливым, работал с утра до вечера без отдыха, даже во время отпусков. Когда приезжали в Азербайджан на отдых, привозили свою машину поездом. Мы с Гейдаром Алиевичем объехали весь Азербайджан, особенно когда на него была возложена задача превратить республику в большую курортную зону. Мы ездили по всем районам, он смотрел все места, где можно создавать курорты и санатории. Стоит отметить, что его всегда и везде очень радушно встречали! Гейдар Алиев останавливал машину, выходил и со всеми здоровался, добродушно беседовал, расспрашивал людей, как живут, какие есть проблемы.

Гейдар Алиевич очень любил семью, внуков, старался свободное время, которого у него было очень мало, проводить вместе с ними. А на работе всегда был строгим, очень ответственным, мудрым политиком, который вписал свое имя в мировую историю".

Александр Бородкин, с 1987 по 1991 годы был личным врачом Гейдара Алиева.

"У каждого высокопоставленного чиновника - члена Политбюро был личный врач, который наблюдал за состоянием здоровья его самого и членов его семьи. Впервые мы встретились в марте 1987 года в его кабинете в Кремле. После беседы первой просьбой Гейдара Алиевича стало то, чтобы я внимательно наблюдал за здоровьем членов его семьи. В первую очередь он заботился о детях и внуках, о себе же меньше всего. Гейдар Алиевич всегда был в хорошей физической форме, отличался огромной работоспособностью, с раннего утра и до позднего вечера был на ногах, общался с людьми, проводил встречи, совещания. Это был удивительный человек! Но 11 мая 1987 года у него произошел обширный инфаркт, он был срочно госпитализирован в Объединенную спецбольницу 4-го управления минздрава СССР. Гейдар Алиевич лечился на протяжении трех месяцев. Ситуация была очень тяжелой, боялись потерять его, были привлечены лучшие медицинские силы страны. Но даже в этом тяжелейшем состоянии, когда ему немного полегчало, он сразу поинтересовался тем, как там дети, как внуки. Гейдар Алиевич был очень сильным, волевым человеком, он хотел быстрее выздороветь, чтобы вновь работать, и поэтому выполнял все рекомендации врачей. Окружающие его люди, охранники говорили, что он никого так не слушался, как нас, медиков. И буквально через 1-2 недели Гейдар Алиевич стал приглашать в больницу сотрудников, устраивал в больничной палате совещания, давал указания. Он курировал огромную сферу - от социальных вопросов до транспорта и медицины. У него было невероятное стремление и умение работать. Впервые в жизни я видел такого человека! Гейдар Алиевич никогда не думал о себе, а всегда заботился о других. И решение в период руководства Горбачева в октябре 1987 года отстранить Гейдара Алиева от всех занимаемых постов "по состоянию здоровья" было несправедливым и очень тяжело повлияло на него, многое сделавшего для страны. Потому что примерно через полгода после инфаркта Гейдар Алиевич полностью восстановился и мог работать в прежнем режиме. Несмотря на то, что Гейдара Алиева вот таким образом отправили на пенсию, я еще 4 года оставался его личным лечащим врачом, пока он не уехал в Азербайджан. Я видел его состояние, он сильно переживал из-за происходивших в тот период в стране событий, особенно в Нагорном Карабахе. Прошло время, он вновь вернулся в родной Азербайджан, предотвратил в республике хаос, и сделал все для развития страны. И я очень рад тому, что был одним из тех, кто вернул Гейдара Алиевича к жизни для будущих успехов Азербайджана. Гейдар Алиевич навсегда остался в моей памяти очень интересным, высокообразованным, интеллигентным, исключительно доброжелательным человеком".

Владимир Ухов, с 1983 по 1987 годы был заместителем заведующего секретариатом первого заместителя председателя Совета министров СССР Гейдара Алиева: "Гейдар Алиевич, прежде всего, запомнился своей справедливостью, энергичностью и решимостью, принятием верных решений, которые исходили из его анализа сложившихся обстоятельств. Одной из отличительных черт Гейдара Алиевича было то, что он всегда доводил до конца любое дело, которое начинал.

Гейдар Алиев был феноменальной личностью мирового масштаба. Он привлекал внимание всем- от внешнего вида до знаний и умений, трудоспособности. Однако многие завидовали ему из-за этих качеств. Коллеги старались быть похожими на Гейдара Алиева, но никто не мог сравниться с этой личностью. А он лишь старался достойно и честно выполнять свою работу, думал о людях, живущих в такой огромной стране, как СССР.

Хорошо помню два случая, когда Гейдар Алиевич возглавлял государственные комиссии по расследованию и устранению последствий морских катастроф. Это были тяжелые для страны события, которые унесли множество жизней и принесли людям большие страдания. В июне 1983 года теплоход "Александр Суворов" потерпел крушение, столкнувшись с пролётом моста через Волгу под Ульяновском, в результате чего погибли 176 человек. А в августе 1986 года пароход "Адмирал Нахимов" затонул в Новороссийской бухте в результате столкновения с балкером "Пётр Васёв". Жертвами катастрофы стали 423 человека. И здесь необходимо отметить мужество, самообладание и терпение Гейдара Алиева. Ведь надо было решать на месте целый комплекс сложных задач в связи с катастрофой, общаться с родственниками погибших, успокаивать их, проводить активные меры по решению возникших серьезных проблем. Он никому из родственников погибших и пострадавших не отказывал во встречах, отвечал на вопросы тысяч людей и принимал необходимые решения, строго следил за выполнением принятых государством обязательств. Гейдар Алиевич позже сказал мне, что эти трагедии прошли через его сердце.

Работоспособности Гейдара Алиева можно было только позавидовать. И даже, уезжая в отпуск в Азербайджан, он и там продолжал работать. Мы ежедневно разговаривали по правительственной связи, я докладывал ему обстановку, а он давал свои распоряжения. Причем звонил не только из Баку, но и из регионов страны, которые тоже посещал во время отпуска. Во время работы в Москве он всегда интересовался тем, что происходит в республике. Гейдар Алиевич очень любил Азербайджан и делал все для его процветания. А какое внимание и заботу он проявлял к людям! Гейдар Алиев с особой чуткостью относился к письмам и телеграммам от простых людей. А их было тысячи! Только из Азербайджана их было в год примерно 6-7 тысяч. И ни одна не оставалась без ответа!

Гейдар Алиевич был воистину великим политиком, которого невозможно забыть. Когда он вновь вернулся к власти после обретения Азербайджаном независимости, все мы наблюдали за этим по телевизору. Я вспоминаю один телевизионный кадр - он выступал на площади в Баку, где было огромное количество людей и все с ликованием встречали его, каждое его слово! Тогда страна была на грани развала, но я сказал товарищам, что Гейдар Алиев обязательно поднимет Азербайджан. Потом мы наблюдали, как много он ездил по всему миру и поднимал международный авторитет Азербайджана, как развивалась экономика, процветала культура. И отрадно отметить, что сегодня Азербайджан превратился в процветающую страну, которой руководит достойный продолжатель курса Гейдара Алиева - Ильхам Алиев!"

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